Il Milan cerca un colpo "alla Loftus-Cheek" a centrocampo

Questa mattina Tuttosport ha provato a disegnare le strategie di mercato del Milan. I rossoneri dovranno puntare sicuramente su un nuovo centravanti, a maggior ragione con l'addio di Olivier Giroud. Ma non sarà solamente la punta a occupare i pensieri della dirigenza rossonera. Un altro ruolo per il quale a Casa Milan le linee telefoniche saranno intasate è quello di centrocampista difensivo. I rossoneri hanno già due nomi in lista, secondo Tuttosport, entrambi provenienti dalla Ligue 1: uno è Khéphren Thuram, fratello dell'attaccante dell'Inter, che gioca nel Nizza; l'altro è Youssouf Fofana, giocatore del Monaco.

Eppure entrambi i profili richiederebbero uno sforzo economico importante. Per tale ragione, sempre secondo Tuttosport, è probabile che il Milan, per colmare questa esigenza in mezzo al campo, ricerchi più un colpo "alla Loftus-Cheek", ovvero un giocatore da rilanciare ma con talento e mezzi importanti che possa essere acquistato a cifre più contenute. In questo senso, dunque, bisogna guardare con attenzione agli esuberi della Premier ma anche di altri campionati: una tipologia di investimento, sicuro e meno elevato, che il Milan ha dimostrato di saper leggere bene.