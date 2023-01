Il Milan e il reparto dei portieri: i possibili movimenti tra gennaio e l'estate

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con l'indisponibilità prolungata di Mike Maignan, il Milan, che ieri ha ufficializzato il giovane portiere colombiano Devis Vasquez, è al lavoro per prendere in prestito un altro estremo difensore che possa sostituire il francese e il nome più caldo in questo momento è quello di Sergio Rico del PSG. Si era parlato a lungo di un possibile arrivo in anticipo di Marco Sportiello, ma l'Atalanta lo ha bloccato fino al termine della stagione. Il giocatore nerazzurro è però già destinato a vestire la maglia rossonera in estate quando sarà svincolato: lui farà il secondo di Maignan, mentre il terzo portiere sarà Vasquez (niente rinnovo per Tatarusanu e Mirante, entrambi in scadenza a giugno). Lo riferisce stamattina Tuttosport.