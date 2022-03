Il Milan e le altre big italiane vogliono Bremer. Ma lui prende lezioni d'inglese

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono tante le squadre che si sono già messe in fila per Gleison Bremer, pezzo pregiato del mercato del Torino che in estate presumibilmente cambierà maglia. In Italia ci sono le principali big, dall'Inter alla Juventus passando per Milan e Napoli, ma le pretendenti non si fermano ai confini della Serie A. Domenica per assistere alla partita contro i nerazzurri ci saranno anche alcuni emissari di club inglesi, ovvero Tottenham, Manchester City e Liverpool. Un altro indizio riguarda la quotidianità del calciatore, che da un paio di mesi ha iniziato a prendere lezioni di inglese per due volte a settimana, probabilmente con l'intento di non farsi trovare impreparato in caso di approdo in Inghilterra. A riportarlo è Tuttosport.