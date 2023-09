Il Milan ha cercato En-Nesyri, Bounou: "Il Siviglia non lo avrebbe mai ceduto in prestito"

Tra i tanti nomi emersi per l'attacco del Milan prima che arrivasse Luka Jovic c'era anche quello di Youssef En-Nesyri. L'attaccante del Siviglia è stato uno dei giocatori cercati dopo la brusca frenata nella trattativa per Taremi, come ha confermato l'ex compagno di squadra, En-NesyriEn-Nesyri: "En-Nesyri aveva delle proposte, ma il Siviglia non poteva lasciarlo andare per qualsiasi offerta. Non avrebbe lasciato il Siviglia per andare in prestito al Milan", ha detto il portiere dell'Al-Hilal in un'intervista a Canal Sur Radio.