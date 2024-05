Il Milan monitora Rafa Marin, difensore del Real Madrid

Nel corso della giornata di ieri la redazione di MilanNews.it ha riportato del forte interesse del Milan per Rafa Marin, centrale difensivo classe 2002 di proprietà del Real Madrid ma che sta giocando tra le fila dell'Alaves in questa stagione sportiva: LEGGI QUI. La notizia questa mattina è stata ripresa anche dall'edizione di Tuttosport che sottolinea come l'operazione sia possibile soprattutto per gli ottimi rapporti tra il club dei blancos e quello dei rossoneri.

Si tratta di un centrale di difesa che in stagione ha collezionato 30 presenze con 2217 minuti giocati, frutto di 25 gare da titolare. Il Milan lo ha inserito nella lista di possibili rinforzi estivi. In questa short list sono già presenti altri profili già cercati a gennaio come Maxence Lacroix del Wolfsburg o Lillian Brassier del Brest (cercato anche dal Bologna). Il sogno per il Diavolo sarebbe Alessandro Buongiorno ma le richieste di Cairo sono molto elevate e i rossoneri daranno la precedenza all'investimento sulla punta.