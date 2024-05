MN - Milan, si guarda in Spagna per il centrale difensivo: monitorato Marin

vedi letture

Che una delle priorità del prossimo mercato del Milan sia un difensore centrale è ormai noto, con Moncada e D’Ottavio che nel corso dei mesi scorsi hanno visionato diversi profili e uno di quelli che è stato messo sotto la lente d’ingrandimento gioca ne LaLiga.

Si tratta di Rafa Marin dell’Alaves, che in questa stagione ha collezionato 30 presenze con 2217 minuti giocati, frutto di 25 gare da titolare. Classe 2002, Rafa Marin è in prestito alla compagine basca dal Real Madrid.

Cresciuto nel settore giovanile dei Blancos, Marín ha esordito con il Castilla il 2 maggio 2021, entrando come sostituto nella vittoria per 3-1 contro il Badajoz. Successivamente è stato convocato per la prima volta in prima maggiore il 22 dicembre 2021, apparendo in panchina nella vittoria per 2-1 contro l'Athletic Bilbao in Primera Division.

Il 28 luglio 2023 è stato mandato all'Alavés in prestito per una stagione fino al 30 giugno 2024.

di Pietro Mazzara