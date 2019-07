Il Milan non molla Angel Correa. Come riporta Tuttosport, l’operazione con il Lille per Rafael Leao non esclude quella con l’Atletico Madrid per l’argentino. L’accordo tra i due club è già stato raggiunto (40 milioni di euro più bonus), bisogna solo mettere nero su bianco con il giocatore, che firmerà un quinquennale.