Il Milan non molla Samuele Ricci. Valutazione? 40 milioni di euro

L'interesse per Cesare Casadei non distoglie l'attenzione del Milan dal suo obiettivo numero uno: Samuele Ricci. Il centrocampista italiano è il nome in cima alla lista dei dei desideri del Diavolo per la prossima estate, anche perché nei due di centrocampo con Fofana potrebbe creare quella diga che in questa stagione non ha permesso alla formazione rossonera di avere solidità difensiva.

Il Milan non sarà però l'unica squadra che proverà a strappare al Torino Samuele Ricci, e di questo Urbano Cairo ne è consapevole. Così come è consapevole del fatto che il suo capitano sarà uno dei nomi più discussi della prossima estate, ed è per questo che avrebbe fissato a 40 milioni di euro il prezzo del cartellino del centrocampista. A riportarlo è Tuttosport.