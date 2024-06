Il Milan punta Fofana a 18 milioni: ecco perchè i rossoneri credono nello sconto

Oltre all'attaccante che, come è noto, è la priorità del mercato rossonero e il colpo che non si può assolutamente sbagliare, il Milan nel corso di quest'estate cercherà anche di rinforzare il centrocampo per far sì che tutta la squadra, passando dalla linea mediana, possa ritrovare un equilibrio mai avuto nell'ultima stagione. Il nome principale sulla lista della dirigenza di via Aldo Rossi è quello del francese Youssouf Fofana, mediano della nazionale transalpina e del Monaco che ha guidato quest'anno al secondo posto.

Il giocatore è valutato dal suo club attorno ai 20-25 milioni ma la verità è che il Monaco non potrà tirare troppo la corda per due motivi: da una parte c'è il contratto del giocatore che scade tra un anno esatto, dall'altra c'è la volontà di Fofana di lasciare il Principato come già annunciato al termine della stagione. Dunque per queste ragioni il Milan proverà a ottenere anche uno sconto e tenterà di chiudere a 18 milioni. Nella trattativa è importante il tempismo dopo la fine degli Europei: necessario anticipare la concorrenza di Psg e Premier che per ora rimane in svantaggio rispetto al Milan. Lo riferisce oggi il Corriere dello Sport.