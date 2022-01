Il Milan vara i piani B: B come Bennacer, B come Botman e Bremer

A qualche ora abbondante dalla sfida di San Siro contro la Juventus e ad una decina di giorni scarsi dalla fine del calciomercato il Milan vara il suo piano B: B come Bennacer e B come Botman e Bremer.

B come Bennacer

Il centrocampista algerino, eliminato giovedì dalla Coppa d’Africa alla fase a gironi per mano dell’amico e compagno Kessie, ha fatto subito rientro in Italia e ieri ha svolto un allenamento defaticante - come in ogni post partita - a Milanello; oggi si allenerà con moltissima probabilità con il gruppo squadra, tornando, dunque, ad essere a completa disposizione di Stefano Pioli per il match di domani. Non è escluso, di conseguenza, che il tecnico rossonero possa subito puntarci dal primo minuto: al fianco dell’insostituibile Tonali potrebbe esserci subito spazio per il rientrante Bennacer.

B come Botman e Bremer

Sono e saranno giorni importantissimi anche per il calciomercato. Il Milan non ha chiuso tutte le porte alla speranza di poter concludere positivamente la trattativa per il difensore olandese già in questa sessione di mercato, ma è evidente che il Lille non sembra voler cedere alle pressioni dei rossoneri. Ed ecco qui il piano B: acquistare eventualmente un difensore low cost a gennaio per concentrare budget e risorse mentali sul grande investimento per il reparto in estate. Il nome di Botman è in cima alla lista, così come quello di Gleison Bremer del Torino: sono loro i due obiettivi principali per la campagna acquisti estiva del Milan.