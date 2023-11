Interesse per Kelly: si potrebbe strapparlo al Bournemouth per meno di 5 milioni

vedi letture

Il Milan cerca rinforzi nel ruolo di difensore centrale e li cerca già a gennaio, dopo che Kalulu e Pellegrino si sono fermati per infortunio. Il primo nome della lista di Furlani e Moncada è il britannico Lloyd Kelly, 25enne del Bournemouth che da quest'anno milita in Premier League.

Il centrale ha un contratto in scadenza al termine della stagione e non sembra intenzionato a rinnovarlo: per questo i rossoneri lo seguono da vicino e visti gli sviluppi del reparto difensivo sono disposti a fare un tentativo anche a gennaio. Secondo quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport, si potrebbe chiudere con le Cherries anche per una cifra inferiore ai 5 milioni di euro.