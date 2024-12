Juve, Tomori esplicita richiesta di Motta. Milan rigido sulla valutazione: 30 milioni di euro

La Juventus è alla ricerca di un nuovo difensore centrale per il mercato di gennaio e ritiene che Fikayo Tomori, riporta Matteo Moretto di Relevo, sia uno dei giocatori più interessanti, oltre che una richiesta esplicita di Thiago Motta.

In questo momento però non esiste una trattativa tra i due club, con la posizione del Milan che è piuttosto ferma: in via Aldo Rossi considerano l'ex Chelsea un giocatore importante, con una valutazione di circa 30 milioni di euro.