Juventus e Atletico Madrid in pressing su Tonali, il Milan osserva

Tra i pezzi pregiati delle Rondinelle e della Serie A, Sandro Tonali è uno dei giovani più interessanti del panorama italiano. Il regista lodigiano, alla sua prima stagione da titolare nella massima serie, sta convincendo tutti per carisma e qualità. Complice la situazione di classifica del Brescia e il forte interesse di molte società, Tonali difficilmente resterà con la maglia biancoazzurra dei lombardi nella prossima stagione. Tra le formazioni maggiormente attente al giocatore, in particolare, figurano i nomi della Juventus e dell'Atletico Madrid, club sempre attenti a procacciare nuovi talenti. Entrambe le formazioni avrebbero preso già contatti con Cellino che è pronto a pregistarsi una possibile asta.

E il Milan? Il club rossonero è da sempre nel cuore di Tonali che qualche giorno fa ha rivelato di avere un sogno per la sua squadra futura ma che non lo avrebbe rivelato. E se l'idea fosse proprio quella di vestire la maglia del Diavolo? La dirigenza rossonera in questo senso osserva la situazione e cerca di capire, eventualmente, le possibilità di inserimento.