Kakà: "Sarebbe bello iniziare con il Milan la mia carriera da dirigente"

Ricardo Kakà, ospite di Fox Sports Brasil, ha parlato del suo possibile futuro come dirigente sportivo: "Dirigente della federazione brasiliana? Dovrei pensarci su. Mi sto preparando per tornare nel calcio con un ruolo come quello di direttore sportivo. Ad agosto terminerò un corso di gestione sportiva. L’ideale sarebbe iniziare fuori. Iniziare con il Milan sarebbe bello per la storia e per la centralità che ha il club nel calcio mondiale. Al tempo stesso, però, è difficile stare molto tempo separato dai miei figli"