Kessie e quelle parole che tutti i tifosi del Milan speravano di leggere

Franck Kessie è uscito allo scoperto con dichiarazioni forti alla Gazzetta dello Sport. L'ivoriano ha sempre fatto capire di voler rimanere al Milan ma ora è chiaro a tutti quale sia la volontà di Franck: “Sono orgoglioso di aver scelto il Milan e non è mia intenzione andare via. Anzi, voglio restare per sempre. Torno dalle Olimpiadi e sistemo tutto". In settimana l'incontro tra la dirigenza milanista e l'agente del centrocampista, George Atangana, si ragiona sulle cifre del contratto. Ma i tifosi del Milan possono stare un po' più sereni dopo l'intervento di Kessie. La volontà del giocatore è chiara.