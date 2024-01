Krunic al Fenerbahçe per 5 milioni più bonus. La conferma di Furlani

vedi letture

L'avventura di Rade Krunic con la maglia del Milan è ormai ai titoli di coda: mancano infatti da sistemare solo gli ultimissimi dettagli e poi il giocatore potrà partire per raggiungere Istanbul e il Fenerbahçe. Il centrocampista bosniaco si trasferirà nel club giallonero, che già in estate aveva provato a prenderlo senza però trovare un accordo con i rossoneri, per un cifra intorno ai 5 milioni di euro pù bonus.

A confermare di fatto questa operazione è stato Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, che ieri sera a Sky, nel post-partita di Milan-Atalanta di Coppa Italia, ha dichiarato: "Per Rade dovrebbe essere tutto ok, gli facciamo un grande in bocca al lupo per il futuro". Krunic spingeva da tempo per la sua partenza, tanto che nelle ultime settimane era finito ai margini del progetto tecnico rossonero.