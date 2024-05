Ceccarini: "Il Milan vuole blindare Theo ma nulla è scontato. Interesse di Bayern e Psg"

Nel suo Editoriale del giovedì mattina il direttore di Tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini, ha parlato diffusamente del Milan. Non si è però soffermato nè sulla ricerca del nuovo allenatore nè su chi potrebbe essere il nuovo attaccante rossonero. Il discorso è stato incentrato particolarmente sulle situazioni legate a Mike Maignan e Theo Hernandez, accomunati non solo dalla nazionalità ma anche dalla scadenza del contratto nel 2026. Il rinnovo ancora sembra lontano e dunque discorsi su una possibile cessione estiva entrano in gioco.

Le parole di Ceccarini su Theo Hernandez: "Il club rossonero vorrebbe blindarlo ma la storia dell’ultima estate insegna che non si può dare niente per scontato. L’anno scorso il Newcastle offri 80 milioni per Tonali e il club rossonero di fronte ad un’offerta del genere finì per optare per la cessione. Il Bayern Monaco e il Paris Saint Germain sono interessati a Theo Hernandez e bisognerà capire se saranno così determinati a fare una proposta che possa far vacillare il Milan. Un discorso tutto potenziale ma che non può essere sottovalutato. L’esterno sinistro francese ha un contratto fino al 2026 e in questo senso la società è abbastanza tutelata ma poi sarà importante capire anche la volontà del giocatore. E capire se ci saranno margini anche per un eventuale rinnovo. Lo stesso discorso vale anche per Maignan."