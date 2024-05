AD Bologna sul futuro di Zirkzee: "Proveremo a trattenerlo, ma è arbitro del suo destino"

A margine dell'evento "Il calciomercato al tempo dell’intelligenza artificiale", organizzato dall'USSI a Coverciano, l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha parlato ai microfoni di TMW della stagione rossoblù e del futuro di due degli idoli indiscussi della formazione felisinea, ovvero Thiago Motta e Joshua Zirkzee, primo obiettivo del Milan per rinforzare l'attacco nel prosismo calciomercato. Queste le sue dichiarazioni.

Potrà essere un film in bianco e nero per Motta?

"Speriamo che possa rimanere un film in rosso e blu. Come per tutti i giocatori che abbiamo e che vengono accostati ad altri club. In realtà abbiamo un azionista talmente forte che ci consentirà di proseguire senza vendere nessuno e cercheremo di trattenerli tutti. L'unico che è arbitro del suo destino è Zikzee che ha delle clausole ma che proveremo nelle prossime settimane a trattenere".