SportMediaset - Mercato Milan, obiettivo Sesko per l'attacco: clausola tra 50-75 milioni, il Lispia non tratta al ribasso

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, è sempre aperto il casting per la panchina del Milan: in corsa c'è sempre Sergio Conceiçao che questa mattina ha incontrato Villas-Boas, nuovo presidente del Porto. Il tecnico portoghese ha un contratto fino al 2028, stipulato però con il vecchio presidente. L'alternativa è Paulo Fonseca che è molto corteggiato: il Lille vorrebbe rinnovargli il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ma c'è anche il forte pressing del Marsiglia che gli ha proposto un importante triennale.

Per quanto riguarda invece il mercato estivo del Milan, Benjamin Sesko, insieme a Zirkzee del Bologna, è l'obiettivo principale del club di via Aldo Rossi che in estate farà un grande investimento in attacco. La clausola del centravanti sloveno è compresa tra i 50 e i 75 milioni di euro. Il Lispia, società proprietaria del suo cartellino, non è disposto a trattare al ribasso.