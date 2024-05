Milan alla finestra per Van Bommel: l'olandese intanto perde la finale di Coppa del Belgio

Voleva salutare l'Anversa con un ultimo trofeo, Mark van Bommel. Non sarà così. Il tecnico olandese, anch'egli nella shortlist dei possibili allenatori del Milan, vede la sua squadra perdere la finale di Coppa del Belgio. Trofeo che viene alzato dai giocatori dell'Union Saint-Gilloise, che vincono l'atto conclusivo al "Re Baldovino" di Bruxelles con una rete del giapponese Koki Machida nei minuti di recupero del primo tempo. Finisce così 1-0.

47 anni, Van Bommel è alla guida del club belga dall'estate del 2022 e ha avuto il grande merito di condurlo a una storica vittoria del campionato al suo primo anno, interrompendo un digiuno che nel club durava da 66 anni. Nella stessa stagione ha vinto anche la coppa nazionale e a luglio ha aperto la stagione 2023/24 vincendo la Supercoppa nazionale. Nonostante un contratto fino al 2025, Van Bommel lascerà l'Anversa a fine stagione a seguito della situazione finanziaria del club che lo porterà a un ridimensionamento delle spese, nonostante la partecipazione alla Champions League. Attualmente la squadra è sesta in classifica in campionato e rischia di non partecipare a nessuna competizione continentale.