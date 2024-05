Adli può aver mercato, Pobega incognita fisica: dubbi sul futuro dei due centrocampisti

Quest'oggi il Corriere dello Sport propone una riflessione sui giocatori del Milan che dovranno sudarsi la maglia rossonera per l'anno prossimo. Logicamente con un cambio di allenatore in vista e dopo un anno in cui si è preso un distacco così ampio dalla testa, è possibile che alcuni cambiamenti e miglioramenti possano essere fatti. Due dei giocatori indiziati per essere messi sul mercato, secondo l'indiscrezione odierna, sono Yacine Adli e Tommaso Pobega. Le ragioni sono molto differenti.

Adli a dispetto di una prima stagione totalmente ai margini della rosa, in quest'annata ha trovato molto più spazio, giocando spesso anche dal primo minuto in mezzo al centrocampo del Diavolo. Sicuramente si sono visti dei progressi nel gioco del giovane francese e proprio per questa ragione, potrebbe essere uno dei giocatori rossoneri con più mercato. Dall'altra parte c'è Pobega che da inizio dicembre in avanti non si è più visto. Un infortunio lungo, a cui ha fatto seguito un'operazione, lo ha messo ko e non è ancora tornato in campo nonostante si stia allenando da diverso tempo con la squadra.