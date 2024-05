Balzarini: "Mi dicono che il Milan si è ritirato dalla corsa a Motta"

vedi letture

Più si avvicina la fine della stagione più si infittisce la situazione legata a Thiago Motta, tecnico del Bologna che è chiaramente molto ambito da alcune big dopo la splendida stagione di quest'anno. Si dice che la Juventus sia in vantaggio e avrebbe anche già un accordo con il tecnico italo-brasiliano. Il Milan però, come viene riportato negli ultimi giorni, starebbe provando a risalire la china per rimontare e superare i bianconeri. Oggi sul suo canale YouTube il noto giornalista Gianni Balzarini, che segue da tempo la Juventus, ha espresso una sua indiscrezione in merito.

Le parole di Balzarini sulla situazione legata a Thiago Motta: "Oggi ho avuto delle indiscrezioni da ambienti Milan, una delle squadre interessate ad avere Thiago Motta sulla panchina il prossimo anno perché anche lì c’è una situazione decisamente nebulosa. Mi si dice che il Milan si è ritirato dalla corsa a Thiago Motta. Può essere interpretato come un ulteriore indizio in favore della Juventus"