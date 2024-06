L'Equipe - Il Digione rifiuta un'offerta da 3 milioni del Milan per Cyriaque Irié

Stando a quanto riportato da L'Equipe il Digione avrebbe rifiutato un'offerta da 3 milioni di euro del Milan per Cyriaque Irié, attaccante che milita nella Serie C francese. In questa stagione, il giocatore del Burkina Faso ha collezionato 25 presenze nel Championnat National e ha segnato 6 gol. Per lui anche una presenza in Coppa di Francia e una rete contro il Doullens.

Cyriaque Irié, nato il 20 giugno 2025, è un mancino che in questa stagione ha giocato sia da prima punta che da attaccante esterno con la maglia della prima squadra del Dijon: il calciatore, al corrente dell'interesse del Milan, spinge per partire mentre il club è restio a cederlo a quelle cifre.