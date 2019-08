L'Equipe - Martin Terrier, la nuova idea del Milan per il proprio parco attaccanti

Secondo quanto riportato da L'Equipe, Martin Terrier è una nuova idea per quanto concerne il reparto offensivo del Milan. Attaccante classe 1997, è una prima punta capace anche ad adattarsi a fare l'esterno offensivo, che nella stagione scorsa ha realizzato 9 reti in 32 presenze di Ligue 1, in un minutaggio di 1.480' (circa 16 partite intere), con una media di 1 gol ogni 164'. Frederic Massara, che segue il massimo campionato francese ed il relativo mercato, avrebbe già messo gli occhi su di lui, come anche Schalke 04 e Nizza. Il Lione lo vorrebbe trattenere, ma il giovane chiede spazio e potrebbe essere allettato da un'esperienza altrove.