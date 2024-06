La Juventus vuole Saelemaekers: Giuntoli pronto a presentare una prima offerta al Milan

Di ritorno dal prestito al Bologna, Alexis Saelemaekers difficilmente resterà al Milan nella prossima stagione. L'ultima parola spetterà con ogni probabilità al nuovo allenatore dei rossoneri Paulo Fonseca, ma in questi giorni non si sta facendo altro che parlare di un futuro lontano da Milano per l'esterno belga.

A conferma di questo il fatto che Thiago Motta vorrebbe Saelemaekers con sé alla Juventus, essendo il 24enne uno degli uomini fidati dell'italo-brasiliano. Stando a quanto riportato questa mattina in edicola dai colleghi de Il Corriere dello Sport, il Milan sarebbe anche disposto a cedere il belga alla Vecchia Signora, a patto che venga soddisfatta la richiesta di 11-12 milioni di euro che viene fatta dalle parti di via Aldo Rossi.

Al momento, comunque, la Juventus sarebbe ancora lontanta dall'avvicinarsi a quelle cifre, visto che la prima offerta di Giuntoli dovrebbe aggirarsi attorno ai 7-8 milioni di euro.