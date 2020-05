Sono diversi i club che hanno messo gli occhi su Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina: secondo La Nazione, tra questi ci sarebbe anche il Milan che lo avrebbe messo in cima alla propria lista degli obiettivi per la difesa in vista della prossima stagione. Il difensore serbo ha una valutazione che si aggira intorno ai 30 milioni di euro.