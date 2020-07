Tra i profili seguiti dal Milan per la difesa, in vista della prossima stagione, figura anche il nome di Evan N'Dicka. Il centrale dell'Eintracht Francoforte, autore in questa stagione di 33 partite, 2 gol e 2 assist, è un difensore giovane e interessante. Secondo quanto riporta il quotidiano francese 'Le 10 Sport', sul giocatore sarebbe piombato anche il Psg.