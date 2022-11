Leao, bivio vicino: rinnovo o addio. Tuttosport: "Presto la nuova offerta del Milan"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La partita per il rinnovo di Leao resta molto complicata. Nelle prossime settimane, scrive l'edizione odierna di Tuttosport, il Milan allaccerà nuovi contatti con l'entourage e formulerà un'offerta che, con i bonus, toccherà i 7 milioni di euro. L'ora della verità si avvicina: senza una fumata bianca, la prossima estate la cessione del portoghese (a peso d'oro) diverrà inevitabile. Le pretendenti, ovviamente, non mancano: il Chelsea ha chiuso per Nkunku e potrebbe scalare in seconda fila, il Real Madrid ha già Vinicius, ma vanno attenzionati PSG (soprattutto in caso di addio di Mbappé) e Manchester City, con Guardiola assai tentato di formare un tandem esplosivo con Haaland.