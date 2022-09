Leao è il grande fuoriclasse della Serie A. Il Milan punta al rinnovo per trattenerlo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo le prime quattro giornate di up and down, Rafael Leao ha fornito una prestazione straordinaria nel derby di Milano: due gol (il primo con un mancino - non il suo piede - secco ad incrociare, il secondo al termine di una meravigliosa serpentina), un assist al bacio per Giroud e tante giocate di altissimo livello. E, di fatto, non ci sono dubbi: è il portoghese del Milan il grande fuoriclasse della Serie A.



Volontà di trattenerlo

In virtù di tutto ciò e del potenziale che ancora può esprimere, il Milan ha tutta l'intenzione di trattenerlo a lungo, proponendogli presto il rinnovo di contratto a causa della scadenza attualmente fissata per il 30 giugno 2024: "Non sono cose che posso decidere io, ma credo - ha dichiarato Pioli nella conferenza stampa post derby - che la volontà del club sia quella di proporre il rinnovo a Leao. Siamo dei professionisti e sappiamo lasciarle fuori certe cose. Rafa ha degli atteggiamenti bellissimi, è bello, sa che è stato dotato di talento.. Poi per il contratto chi di dovere farà quello che deve fare".



Progetto

Il Milan, d'altronde, pende - non solo - dalle giocate del suo fuoriclasse e il progetto giovani-talenti è incarnato a pieno dalle giocate del suo numero 17; lo hanno confermato anche Giroud e Bennacer post derby: "Il Milan se lo deve tenere stretto? Certo, abbiamo - ha spiegato l'algerino - un progetto e dobbiamo fare il meglio possibile per andare il più lontano possibile" e “Non ero preoccupato per lui: io sapevo - ha confessato il francese - che lui sarebbe rimasto qua”. Per far sì che questa storia di magie sul campo continui, dunque, ci sarà ben presto bisogno di ri-parlare di rinnovo a cifre che vadano dai 6,5 milioni di euro in su.