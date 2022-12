Leao saluta il Mondiale. Ora le tre 'r': riposo, rinnovo e rimonta

MilanNews.it

Il Portogallo è stato eliminato dal Mondiale di Qatar2022 a causa della sconfitta nei quarti di finale contro la sorpresa Marocco; a farne le spese, chiaramente, anche Rafael Leao, il quale ha concluso la sua prima rassegna internazionale per nazioni con 82 minuti giocati (nessuna gara da titolare) e due gol (bellissimi) segnati contro Ghana e Svizzera. E ora...



LE TRE 'R' DI LEAO



R di riposo - Un po' di riposo è inevitabile. È vero che il calciatore rossonero non ha giocato molto al Mondiale, ma le energie psichiche e fisiche che una competizione del genere consuma restano elevatissime. Per questo motivo, Leao ha scelto di rimanere in Qatar dove è stata raggiunto da famiglia e amici per godersi qualche giorno di vacanza, prima di tornare a Milanello dopo il 20 dicembre, quando anche la squadra di Pioli rientrerà dal ritiro di Dubai, e iniziare la...



R di rimonta - D'altronde, se il Milan vuole vincere lo Scudetto bissando il bellissimo trionfo della passata stagione, non può che fare affidamento sul suo grande talento: le prestazioni di Leao hanno inciso tanto nella prima parte di stagione, ma dovranno essere ancora più decisive e costanti nella seconda parte del campionato, considerando che bisognerà recuperare ben 8 punti al Napoli e che, per farlo, serve che il miglior giocatore della Serie A renda come lui sa fare.

R di rinnovo - Contestualmente, Leao dovrà continuare a trattare con il Milan per il suo rinnovo di contratto. Sappiamo, ormai, quanto la situazione sia complicata, tra doppia procura (avvocato francese e Jorge Mendes), i desideri del padre Antonio, l'onerosa multa da pagare allo Sporting Lisbona, gli interessamenti milionari dei top club esteri, ma fino a primavera c'è tempo e Maldini e Massara cercheranno di sfruttarlo per raggiungere la tanto agoniata firma.