Lo United spinge per Zirkzee: incontro fra Kia e ten Hag negli scorsi giorni

Nel corso degli scorsi mesi è parlato tanto di quanto il Milan vedesse in Joshua Zirkzee una sorta di priorità per l'attacco. Per un momento si è anche creduto che il Diavolo potesse affondare il colpo decisivo dopo aver raggiunto un accordo con il giocatore, ma le commissioni richieste da Kia Joorabchian avrebbero bloccato tutto.

Per una questione etica e di principio il Milan non ha alcuna intenzione di pagare i 15 milioni di euro chiesti dall'agente iraniano, che nel frattempo si sarebbe mosso di conseguenza incontrando altre squadre, su tutte il Manchester United. Stando a quanto riportato dal collega di Sky Sport DE Florian Plettenberg, ad oggi i Red Devils sarebbero addirittura la squadra in vantaggio per l'ingaggio di Zirkzee, nonostante il Milan resti comunque in corsa.

Le ultime mosse della dirigenza inglese avrebbero infatti spostato l'ago della bilancia a suo favore. Decisivo sarebbe risultato essere l'incontro andato in scena qualche giorno fa fra Kia Joorabchian e l'allenatore del Manchester United Erik ten Hag, il quale avrebbe avuto contatti diretti anche con Zirkzee, che al momento non avrebbe ancora preso una decisione definitiva in merito al suo futuro perché concentrato sugli Europei con l'Olanda.