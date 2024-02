Maignan, ecco per quale offerta il Milan prenderebbe in considerazione un'eventuale offerta del Bayern

Parlando di Mike Maignan, questa mattina, Tuttosport ha indicato come una delle possibili cause per un rendimento al di sotto del suo standard, quasi perfetto, la questione legata al rinnovo di contratto. Il portiere rossonero ha un accordo fino al 2026 ma è chiaro che il Milan debba blindarlo al più presto e per farlo deve aumentare il suo stipendio, oggi fisso sui 3 milioni netti a stagione, lontano rispetto agli altri top player della rosa.

In mezzo a tutto questo si parla anche del Bayern Monaco che, a partire dalla prossima estate, potrebbe essere una seria pretendente all'estremo difensore francese. Ovviamente il Milan non vuole privarsi di Maignan ma è chiaro che, come insegna il caso Tonali, se arrivasse un'offerta giusta i rossoneri avrebbero almeno il dovere di considerarla. Nello specifico Tuttosport oggi parla di un'offerta di almeno 80 milioni per far iniziare a ragionare il club di via Aldo Rossi.