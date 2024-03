Maignan, il Milan mette sul piatto 4.5 più bonus. La richiesta è un ingaggio "alla Leao"

vedi letture

Uno dei prossimi tormentoni in casa Milan sarà sicuramente quello relativo al rinnovo di contratto di Mike Maignan di cui già da tempo si vocifera ma che nelle prossime settimane e in generale in estate potrebbe entrare nel vivo. Si attendono a breve colloqui e incontri con l'entourage del portiere francese. Il club rossonero, ovviamente, come riporta il Corriere dello Sport questa mattina, non ha intenzione di privarsi di Maignan, uno dei migliori portieri al mondo e punto cardine della squadra allenata da Stefano Pioli, sia dal punto di vista tecnico ma anche sotto il profilo dell'impatto carismatico. Chiaro che non mancano le pretendenti: Psg e Bayern specialmente.

Anche per ricacciare indietro eventuali avventori, il Milan è pronto a spostare di tre anni la scadenza del contratto di Maignan: a oggi l'attuale accordo scade nel 2026. L'ideale è allungare fino al 2029. In tutto questo si dovrà parlare di cifre, che sono poi quelle che fanno la differenza. Nello specifico a oggi Maignan guadagna 2.8 milioni netti a stagione. L'offerta rossonera potrebbe quasi raddoppiare l'attuale ingaggio, mettendo sul piatto 4.5 milioni più bonus. Attualmente, però, le indiscrezioni parlano di una richiesta del giocatore di uno stipendio "alla Leao", dunque almeno 6 milioni. Il lavoro delle prossime settimane sarà quello di venirsi incontro.