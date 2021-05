Mercato Milan, Emerson Royal tornerà al Barcellona per restarci

Emerson Royal, terzino destro di proprietà del Barcellona che nei mesi scorsi è stato seguito anche dal Milan, ha svelato il suo futuro dicendo: “Tutti sanno che ho un contratto di 3 anni con il Barcellona e che tornerò lì dal 1° luglio. Come avevo già detto, torno al Barcellona per restarci. Sono felice di questo perché è il club per cui ho sognato di giocare sin dall'inizio della mia carriera, quindi ricevere questo riconoscimento per me è fondamentale. Tutti i giocatori vorrebbero essere tesserati dal Barça. Non vedo l'ora di tornare per dimostrare il mio valore e confermarmi in questa posizione”. Sfuma dunque un obiettivo di mercato che il Milan, e non solo, aveva messo nel mirino tempo fa. In questa stagione il terzino ha giocato nel Betis Siviglia. La notizia è riportata dai colleghi di calciomercato.com.