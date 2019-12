Il Milan, in vista del mercato di gennaio, è alla ricerca di un difensore (in pole c’è Todibo del Barcellona). Questo perché Pioli, almeno per i prossimi due mesi, non potrà contare su Leo Duarte, fermo ai box per infortunio. Inoltre, su Caldara persistono dei dubbi di carattere fisico. Senza contare il fatto che l’Atalanta - come riporta Tuttosport - sta pressando per riaverlo almeno in prestito.