Milan, Caldara e Mirante via a fine stagione. Anche Kjaer verso l'addio

Al termine di questa stagione non saranno pochi gli addii in casa Milan. Un paio saranno più dolorosi degli altri. In tal senso si parla soprattutto di Olivier Giroud che, dopo tre anni da protagonista assoluto in rossonero, sembra intenzionato a muoversi verso gli Stati Uniti, luogo perfetto dove concludere la carriera in tranquillità. Sul francese c'è la corte del Los Angeles FC con cui avrebbe già un accordo verbale. Del futuro di Simon Kjaer non si sa invece molto ma quello che è probabile è che non ci sarà un rinnovo con il Milan: l'esperienza del danese è stata preziosissima in questi anni ma Simon quest'anno ha patito a livello fisico e il club potrebbe decidere di investire su forze fresche.

Chi invece saluterà al 100% è Mattia Caldara e con lui anche Antonio Mirante. Rimane invece il dubbio per Luka Jovic. Come scrive Tuttosport, il serbo può essere rinnovato automaticamente dal club rossonero per un anno: bisognerà capire se il Milan farà scattare questa opzione dopo un anno da riserva ma comunque positivo nel complesso per Jovic.