Milan-Camarda, occhio alla Premier. Tre big inglesi su di lui

A partire da questa domenica, ovvero dal compimento dei 16 anni, l'attaccante classe 2008 del Milan Francesco Camarda potrà sottoscrivere il suo primo contratto da professionista. Il Milan da mesi lavora per blindare il miglior prodotto del suo settore giovanile ma adesso - scrive il 'Corriere dello Sport' - non è da escludere il rischio beffa perché top club della Premier League come Manchester City, Arsenal e Tottenham non soltanto hanno preso informazioni, ma hanno anche mandato osservatori a vederlo e hanno la capacità economica per beffare il Milan.

Oltre alle big di Premier occhio anche all'Inter: il ragazzo - si legge - piace e anche tanto alla società nerazzurra. Camarda veste la maglia del Milan fin dai Pulcini. Quest'anno ha fatto anche il suo esordio in prima squadra in occasione della sfida contro la Fiorentina dello scorso 25 novembre. Poi è tornato in campo per altri cinque minuti anche nel turno di Serie A successivo, contro il Frosinone.

Il Milan, dal canto suo, ha già pronto un contratto triennale per blindarlo e per portare avanti il suo percorso di crescita sempre al Milan. E sempre più in prima squadra. Ma un triennale (limite massimo per un giocatore di 16 anni) potrà essere firmato dal giovane attaccante solo a partire dal prossimo luglio, non a marzo. Dovesse firmare subito, potrebbe sottoscrivere al massimo un contratto fino al 30 giugno 2026.