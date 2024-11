Milan, Cardoso e Gourna-Douath le alternative per il ruolo di vice-Fofana

Da diversi giorni ormai si parla di come il Milan nel mercato di gennaio potrebbe andare sul mercato e puntare un centrocampista per andare a colmare una delle lacune più evidenti della propria rosa, un vice Fofana ovvero un calciatore che possa far rifiatare il mediano francese che da quando è arrivato non ha letteralmente mai smesso di giocare. In questo senso i nomi principali sul taccuino della dirigenza arrivano entrambi dal campionato italiano: Reda Belahyane, 2004 del Verona, e Morten Frendrup, 2001 del Genoa.

Oltre a questi, però, ci sono due ulteriori alternative che verranno monitorate e prese in considerazione se le cose per i primi due non dovesse concretizzarsi. Come riporta Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomrcatoweb.com il club rossonero ha segnati in lista anche l'americano Johnny Cardoso, in forza al Betis Siviglia e già accostato al Diavolo in diverse occasioni, e Lucas Gourna-Douath, centrocampista francese che gioca nella Red Bull Salisburgo.