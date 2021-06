Milan, Corriere dello Sport: "Se parte Leao l'obiettivo è Damsgaard"

Il Corriere dello Sport in edicola stamane si sofferma sulle mosse di mercato del Milan. "Se parte Leao l’obiettivo è Damsgaard", titola il quotidiano romano, che poi aggiunge: "La seconda stagione del portoghese non ha registrato i progressi sperati. Le sue grandi potenzialità non sono in discussione ma l’attaccante davanti a una buona proposta economica non è incedibile. Cresce l’interesse del Marsiglia, attenti agli sviluppi anche Everton e Wolverhampton. Per l’eventuale sostituzione il Diavolo pensa al fantasista della Samp".