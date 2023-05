Milan, dopo Kamada si lavora su altri profili. Gazzetta: "Da Frattesi a Openda, i nomi"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Daichi Kamada è il primo colpo di mercato del Milan. Arriverà a parametro zero, nei prossimi giorni sosterrà le visite mediche e firmerà un quinquennale. Un elemento che affollerà la trequarti rossonera, con Brahim Diaz che il club club vorrebbe tenere con De Ketelaere ancora da decifrare. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, si tratta di un profilo che combacia con le richieste di Pioli, giocatori già pronti per il progetto.

L'entrata in Champions porta in dote 50 milioni, i rossoneri stanno già lavorando su più profili. Su tutti Davide Frattesi e Ruben Loftus-Cheek, per cui il Chelsea vuole 25 milioni. Per Openda invece - si legge - il Lens vuole almeno 35 milioni, ma un suo eventuale arrivo non escluderebbe un altro investimento low-cost, come Arnautovic dal Bologna.