Milan, doppia idea per la trequarti: Adli già integrato, De Ketelaere vicino

La giornata di ieri ha portato (o sta per portare) due idee (più bonus) per la trequarti del Milan: la prima è già in casa, la seconda potrebbe ben presto far parte della rosa di Pioli, la terza (Ziyech) potrebbe essere una occasione da non escludere soprattutto in caso di una cessione offensiva.



Adli integrato

La prima idea ha a che vedere col nome di Yacine Adli. Il francese, acquistato l'estate scorsa e lasciato in prestito per un anno al Bordeaux, si è già integrato ottimamente negli schemi tattici di Stefano Pioli, come dimostrato ieri nell'amichevole contro il Wolfsberger; schierato titolare nel ruolo del 10, Adli si è mosso con grande intelligenza, mostrando un tocco di palla di grande qualità e una visione di gioco già ben indirizzata al gioco del Milan, sia nei movimenti che nell'intesa con i compagni di squadra.



Il mercato ne porta (almeno) un altro

E la giornata di ieri ha avvicinato anche Charles De Ketelaere al Milan; sono arrivate conferme, infatti, sul fatto che il club di via Aldo Rossi ha aumentato la sua proposta per il Club Bruges a 31 milioni di euro più 4 milioni di bonus (due più facili e due meno facili da raggiungere). Ora la palla passa alla dirigenza belga: se accetteranno la proposta del Milan a fronte della richiesta di 35 milioni di euro, l'affare si farà e De Ketelaere arriverà finalmente a Milano.