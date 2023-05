Milan e Juve alla finestra per Milinkovic-Savic. La Lazio chiede 30 milioni e cerca il sostituto

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Quella contro la Cremonese, impreziosita da una doppietta, può essere stata l'ultima partita all'Olimpico per Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo, legato alla Lazio da un altro anno di contratto, è pronto per una nuova avventura e l'intenzione del club biancoceleste è di cederlo in estate per poi rinforzare la squadra in vista del doppio impegno della prossima stagione tra campionato e Champions League. Per lasciare partite il centrocampista servono almeno 30 milioni, con Juventus e Milan alla finestra. I proventi di questa cessione porterebbero a quota 80 milioni, considerando anche gli introiti della Champions, il tesoretto biancoceleste.

Come riporta Il Messaggero, a quel punto l'obiettivo numero uno per la mediana sarebbe l'ex vivaio laziale Davide Frattesi. A seguire, ci sono Zielinski e Loftus-Cheek. Più sullo sfondo alternative come Torreira, Ricci e Rovella.