Milan Femminile, Hasegawa lascerà le rossonere per andare al Real Madrid

Yui Hasegawa, calciatrice giapponese in forza al Milan Femminile, lascerà le rossonere in questa sessione di calciomercato per andare al Real Madrid. Hasegawa, arrivata al Milan a gennaio 2021, si è messa subito ben in mostra, conquistandosi in poco tempo il posto da titolare nello scacchiere tattico di Maurizio Ganz. Per la 24enne è arrivata l’ora di provare una nuova esperienza. Il club spagnolo offre ad Hasegawa un ingaggio annuale che è più del doppio di quanto offriva il Milan. Questo è il motivo per cui lascerà il Milan Femminile.