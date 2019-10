Secondo Calciomercato.com, Krzysztof Piatek negli ultimi giorni è stato accostato al Chelsea di Frank Lampard. Il bomber polacco, che lo scorso anno ha realizzato 22 reti in campionato al suo primo anno in Italia, ha una valutazione di 35 milioni, ma al momento non sembrano esserci passi avanti da parte del club londinese.