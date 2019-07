Milan, il sogno per la difesa è Upamecano. Il Lipsia chiede 50 milioni

Tanti nomi sul taccuino del Milan per rinforzare la difesa a disposizione di Giampaolo. Il sogno, scrive Tuttosport, è Dayot Upamecano, classe '98 del RB Lipsia. Il problema è rappresentato dalla valutazione del giocatore: i tedeschi l'hanno fissata in 50 milioni di euro, cifra al momento considerata eccessiva.

Alternativa Lovren. Oltre a Pezzella, capitano della Fiorentina di cui oggi i vertici rossoneri parleranno con i viola nell'ambito dell'affare Veretout, per Maldini e Boban resta viva la pista che porta a Dejan Lovren. Ieri nuovi contatti con gli intermediari per tenere viva la traccia di mercato, al momento non la prima maa comunque riguardante una priorità del Diavolo: al momento, Giampaolo ha a disposizione soltanto Musacchio e Romagnoli, oltre al giovane Gabbia.