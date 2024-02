Milan, in estate si tornerà alla carica per Buongiorno

Non solo l'attaccante, il Milan quest'estate vuole puntare anche sul difensore. E non su un profilo casuale ma su quello di Alessnadro Buongiorno, giocatore che i rossoneri hanno tentato di avvicinare anche durante questa sessione invernale, trovando però la porta sbarrata di Cairo che ha chiesto 40 milioni di euro sull'unghia. Eppure i rossoneri, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, hanno l'intenzione di fare un tentativo anche in luglio.

Come detto Cairo e il Torino hanno fissato un prezzo molto importante e la speranza dei granata è che questo possa lievitare, anche grazie all'agguerrita concorrenza che si preannuncia quest'estate, con anche diversi club esteri pronti a investire sul centrale granata.