Tra i giocatori del Milan in uscita c’è anche Diego Laxalt. Come riporta Tuttosport, il terzino uruguaiano piace alla Lokomotiv Mosca, che ha messo sul piatto il cartellino di Miranchuk, ma chiedendo un conguaglio a suo favore. I russi vorrebbero Laxalt come contropartita per il loro centrocampista, giocatore che piace al d.s. rossonero Massara.