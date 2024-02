Milan, la scelta del nuovo centravanti sarà indipendente da quella di Giroud

Il Milan si prepara a un estate di grandi rivoluzioni in fase offensiva. Da un lato c'è la questione Olivier Giroud, con l'attaccante francese che deve ancora dirimere i dubbi sul suo futuro. Dall'altra c'è la volontà della dirigenza rossonera di investire su un centravanti che possa essere l'erede del francese. E per quanto queste due situazioni appaiano collegate, sono in realtà indipendenti l'una dall'altra.

Come riporta Tuttosport infatti i rossoneri punteranno su un nuovo attaccante qualunque sarà la decisione che a fine stagione verrà presa da Olivier Giroud. Se poi il francese rimarrà, il Diavolo potrà contare sulla sua esperienza e idealmente anche centellinare le sue forze. Il rapporto è ottimo ma Giroud potrebbe decidere di intraprendere una nuova avventure, negli Stati Uniti, per chiudere la carriera in un contesto più sereno.