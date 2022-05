Milan, la vecchia versione per la scena conclusiva. Col Sassuolo l'ultima di Kessie

© foto di DANIELE MASCOLO

L'ultima partita di campionato, decisiva per l'assegnazione dello Scudetto, sarà anche l'ultima di Franck Kessie con la maglia del Milan. Il giocatore ivoriano, infatti, lascerà il club rossonero con la scadenza del contratto nel prossimo mese di giugno per accasarsi, a parametro zero, al Barcellona.



Un'annata diversa

Rispetto alla scorsa stagione, nel quale Kessie era stato assolutamente dominante praticamente in ogni zona del campo - compresa la fase realizzativa -, l'ivoriano è stato un più oscuro, facendo un lavoro spesso più da marcatore e da mediano che da tuttocampista; si ricordano, per esempio, le prestazioni in copertura su Milinkovic-Savic della Lazio e su Barak del Verona e, soprattutto, l'ultima grande partita - da perno vero e proprio della mediana - contro l'Atalanta.



Imprescindibile

A San Siro, domenica scorsa, si è rivisto il Kessie della scorsa stagione, capace di chiudere ogni falla della mediana rossonera e di contrastare, con la sua mole fisica impressionante, gli avversari. Pioli non se ne è mai privato neanche quando le prestazioni del 79 sono state scadenti - ed è accaduto più di qualche volta in questa stagione -, ma per lo Scudetto non se ne può fare a meno. Sarà l'ultima con il Milan per Kessie... magari nella versione vecchia.