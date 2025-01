Milan, Luka Romero verso il Cruz Azul a titolo definitivo: ai rossoneri 3,5 milioni

vedi letture

Luka Romero è vicino a lasciare il Milan a titolo definitivo: come riporta il giornalista argentino César Luis Merlo, infatti, il club rossonero ha raggiunto un accordo con i messicani del Cruz Azul per il giovane attaccante che ha giocato la prima parte di stagione in prestito all'Alaves. Per assicurarsi Romero, la società di Città del Messico verserà 3,5 milioni di euro nelle casse del Diavolo. Sul giocatore rossonero c'era anche un altro club messicano, il Chivas, che però non è riuscito a trovare un'intesa con il Milan e così alla fine ad avere la meglio è stato il Cruz Azul.

Questi i numeri in rossonero di Luka Romero:

PRESENZE SERIE A: 4

PRESENZE COPPA ITALIA: 1

PRESENZE TOTALI: 5

MINUTI IN CAMPO: 156'

GOL: 0

AMMONIZONI: 1